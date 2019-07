La dieta keto può aiutarti a bruciare il grasso della pancia senza problemi?

La dieta keto, detta anche chetogenica, è molto utilizzata in questi anni per perdere peso. Ma effettivamente funziona per bruciare grassi?

Forse hai sentito parlare della dieta keto e forse hai anche pensato di provarlo. Ma se il pensiero di contare le calorie ti riempie di terrore, allora questa sarà musica per le tue orecchie.

Soprannominata la dieta “lazy keto”, è una versione molto più semplice e semplice del metodo di perdita di peso amato da Kim Kardashian. Non dovrai più pesare il cibo o monitorare meticolosamente ciò che mangi. A quanto pare, puoi ancora raccogliere i premi brucia grassi di andare senza carboidrati senza tante storie. Ecco come…

La dieta keto serve per bruciare grassi?

“Lazy keto” è come il piano originale, ma non devi tenere traccia delle calorie, secondo Health.com. L’unica regola è che puoi mangiare solo 20 g di carboidrati al giorno.

Questo è l’equivalente di quasi un intero cavolfiore – dimostrando che non tutti i vegetali sono uguali in termini di carboidrati, è quasi impossibile mangiare 20 g di carboidrati di spinaci, per esempio. Non dover calcolare le calorie ti farà risparmiare tempo ed energia.

Perderai ancora peso riducendo il carico di zucchero, ma vale la pena di dire che probabilmente non perderai il grasso corporeo abbastanza velocemente come faresti con il piano di keto standard. Tuttavia, se stai cercando una perdita di grasso sostenibile o per mantenere un peso corporeo sano, allora “lazy keto” probabilmente è un compromesso migliore.

Negli ultimi tempi ci sono stati molti studi che suggeriscono che seguire una dieta ricca di proteine ​​e carboidrati non è il piano più sano, quindi devi assicurarti di riempire il più possibile di verdure a foglia verde.

Gli scienziati hanno avvertito ripetutamente che piani simili a chetoni possono danneggiare la salute del cuore. Quindi è fondamentale ottenere tutti i nutrienti di cui hai bisogno.

Il problema principale “lazy keto” potrebbe essere di mangiare troppe proteine ​​e troppo poca fibra, con conseguenti carenze dell’organismo.