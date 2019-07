L‘uragano Barbara si è trasformato martedì scorso in un potente uragano di quarta categoria, proprio in coincidenza con l’eclissi totale di Sole, che si è verificata lo scorso 2 Luglio. Le immagini dell’eclissi durante l’uragano sono state catturate dai satelliti e mostrano l’uragano Barbara passare sopra la zona sud della Baja California, mentre il cono d’ombra dell’eclissi che ha interessato tutto il Sud America, si proietta sulla Terra.

Barbara, un uragano più forte del previsto

L’avviso dell’arrivo della tempesta era stato rilasciato nei giorni precedenti dal National Hurricane Centre, ed annunciava una debole tempesta che nella giornata di Mercoledì avrebbe interessato le Hawaii. Ma a partire dalla notte di Martedì la tempesta aveva già raggiunto una certa potenza, con venti fino a 150 km/h, diventando fino ad ora la tempesta più forte del 2019 in queste zone.

Superando quindi le aspettative dei meteorologi, l’uragano Barbara si è trasformato in una potente tempesta in breve tempo, con venti fortissimi ed una velocità elevata di spostamento. Ma nessuna preoccupazione per le zone abitate sulla terraferma. L’uragano Barbara infatti effettuerà il suo passaggio sull’Oceano Pacifico, e lambirà solo lievemente le coste delle Hawaii.

L’emozionante video dell’eclissi durante l’uragano

Ma ciò che è straordinario, è il video postato su Twitter del National Weather Service (NWS) che mostra l’eclissi durante l’uragano di quarta categoria, Barbara. Nel video si vede chiaramente l’ombra scura gettata dalla Luna sulla Terra, passare accanto all’impetuosa tempesta.

Not too often you catch a Category 4 hurricane and a solar eclipse occurring in the same satellite loop. pic.twitter.com/eFze8Z3avp — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) July 2, 2019

La rara eclissi solare totale ha interessato tutto il Sud America, attirando molte persone fuori casa per ammirare questo spettacolo. Una folla di persone a Coquimbo in Chile, ha esultato nel momento in cui l’oscurità si è rivelata nel momento massimo dell’eclissi. L’ombra che la Luna ha gettato sulla Terra ha oscurato le Ande e poi l’Argentina, mentre nel resto del Chile, in Perù, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, ed in parte della Colombia, del Braziel, del Venezuela e di Panama, si è potuta osservare un’eclissi parziale di Sole.