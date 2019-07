Il colosso della mela morsicata, Apple, ha sempre dichiarato che i suoi smartphone sono tra i più longevi in assoluto. A ragione di ciò, iOS 12 è stato incentrato proprio su questa tematica. Questo è stato supportato da tutti i modelli di iPhone a partire dal modello 5S. Una cosa del genere non è mai successa con Android. Sono gli iPhone, i smartphone più longevi in assoluto?

Nelle scorse ore, è apparsa online una discussione molto interessante in merito a questa tematica. Sono molti gli utenti che si chiedono quanto tempo debba trascorrere prima che un iPhone diventi ufficialmente obsoleto. Un’azienda ha deciso di pubblicare un grafico per rendere le idee più chiare. Scopriamo cosa ne è uscito fuori.

Apple: Gli ultimi iPhone ricevono almeno 4 aggiornamenti prima di diventare obsoleti

Eh già, pare che l’azienda della mela morsicata sia quella che garantisce il maggior numero di aggiornamenti per i suoi dispositivi. Nelle scorse ore, Statista ha pubblicato un grafico raffigurante tutti gli iPhone mai prodotti correlati a tutti gli aggiornamenti iOS che hanno ricevuto nel corso degli anni. Ciò che è emerso è che in media gli iPhone ricevono 4 aggiornamenti nel corso della loro vita. Fanno eccezione, infatti, solo i primi modelli di iPhone.

Il record è stato raggiunto da iPhone 5S, questo ha ricevuto ben 6 aggiornamenti iOS differenti. Ciò non fa altro che onore alla casa della mela morsicata. Ricordiamo che in casa Android una situazione del genere non si è mai verificata. La situazione è destinata a migliorare con il tempo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.