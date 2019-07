Negli scorsi mesi abbiamo assistito al nascere di una miriade di collaborazioni tra la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, e varie aziende. Nelle scorse ore, questa ha deciso di sfornarne una nuova molto interessante. Si tratta, infatti, della prima collaborazione fatta da Fortnite con una serie TV. Di cosa si tratterà?

Le collaborazioni di Epic Games sono sempre molto diversificate. Non esistono collaborazioni simili tra loro. Questa volta è toccata ad una delle serie TV più famose e apprezzate di Netflix, Stranger Things. La collaborazione è stata lanciata in occasione del lancio della terza stagione della produzione.

Fortnite: ecco come Stranger Things è stato celebrato

Quest’ultima collaborazione è stata più misteriosa che mai. Il tutto è cominciato negli scorsi giorni quando nei pressi di Maxi Mall è comparso un portale di Stranger Things, ma non solo, sono comparsi anche dei gelati consumabili davanti al locale Scoops Ahoy (chiaro riferimento alla serie TV). Non c’erano dubbi che sarebbe presto arrivato un annuncio ufficiale. Questo, infatti, è arrivato proprio nelle scorse ore. Per l’occasione, Epic Games ha deciso di lanciare su Fortnite ben 2 Skin esclusive, Capo Hopper e il Demogorgone. Il primo in rarità viola mentre il secondo in rarità blu.

A corredare il tutto, anche una Skin armi reattiva in rarità blu. Sono rimasti delusi tutti quelli che si aspettavano l’arrivo di una modalità specifica con sfide dedicate per la collaborazione. A quanto pare, infatti, questa non arriverà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.