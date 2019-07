I biologi cercano di seppellire l’idea che le piante siano consapevoli

I guanti da giardinaggio sono spenti. Frustrati da oltre un decennio di ricerche che affermano di rivelare intenzioni, sentimenti e persino coscienza nelle piante, i botanici tradizionalmente più esperti sono finalmente riusciti a scattare. Le piante, protestano, sono enfaticamente non coscienti.

L’ultima salva nelle guerre per la coscienza vegetale è stata lanciata da biologi statunitensi, britannici e tedeschi che sostengono che i praticanti di “neurobiologia vegetale” sono stati portati via con le capacità dichiaratamente impressionanti delle piante di percepire e reagire ai loro ambienti.

Le piante non hanno coscienza?

Mentre le piante possono arricciare le foglie in risposta al tocco, crescono più velocemente quando i concorrenti sono vicini e le trappole primaverili quando la preda vaga dentro di loro, i biologi irritati sostengono che non c’è motivo di credere che scelgano le loro azioni, imparino lungo il cammino o occasionalmente si facciano male il processo, come affermano alcuni neurobiologi vegetali.

Infastiditi dalle affermazioni che le piante hanno “centri di comando simili a cervelli” nelle punte delle loro radici e posseggono l’equivalente del sistema nervoso animale, i critici ribattono che non vi è alcuna prova di vegetazione senziente o di strutture all’interno delle piante che possano garantire loro ciò che il neuroscienziato Antonio Damasio ha chiamato “la sensazione di ciò che accade”.

Scrivendo sulla rivista Trends in Plant Science, dove la neurobiologia vegetale ha fatto il suo debutto nel 2006, Lincoln Taiz, un botanico dell’Università della California, Santa Cruz, e sette ricercatori affini affermano: “Non ci sono prove che le piante richiedano, e così sono evolute, facoltà mentali costose di energia, come coscienza, sentimenti e intenzionalità, per sopravvivere o per riprodursi.”

Taiz ha detto al Guardian: “Le nostre critiche ai neurobiologi delle piante sono che non hanno considerato l’importanza dell’organizzazione del cervello, della complessità e della specializzazione per il fenomeno della coscienza”.

La bordata ha suscitato una forte risposta da parte dell’università di Sydney, Monica Gagliano, che conduce ricerche sulle abilità cognitive delle piante, tra cui percezione, apprendimento, memoria e coscienza. Ha detto che le critiche non hanno tenuto conto di tutte le prove e si sono concentrati solo sul lavoro che supportava il punto di vista degli autori. “Per me, il processo di generare conoscenza attraverso una scienza rigorosa riguarda la comprensione delle prove alla base di un reclamo”, ha detto. “Dove sono i loro dati sperimentali? O ci si aspetta che accettino il loro diritto al valore nominale? ”

Taiz si ispira al lavoro dei ricercatori statunitensi Todd Feinberg e Jon Mallatt, che esplorano le origini della coscienza confrontando cervelli semplici e più complessi negli animali. Concludono che mentre gli animali che vanno dagli insetti e dai granchi ai gatti e alle scimmie hanno cervello sufficiente per essere coscienti, altri organismi falliscono il test. Questi organismi includono le piante, sostiene Taiz.

Il dibattito si sta configurando come il più grande combattimento botanico sin dall’epoca romantica, quando i biologi delle piante discutevano per più di un secolo del sesso nelle piante. Mentre i puristi sostenevano che nelle aiuole non sarebbe accaduto nulla di così osceno, gli estremisti sul lato del sesso pensavano che le piante non solo facessero sesso, ma fossero piene di lussuria e passione.