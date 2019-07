L’HIV è stato completamente rimosso dai topi nello studio innovativo

I topi infettati dall’HIV sono risultati senza virus dopo che i ricercatori statunitensi sono stati in grado di rimuoverlo dalle loro cellule per la prima volta, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications questa settimana.

I ricercatori della Temple University in Pennsylvania e dell’Università del Nebraska hanno sviluppato un approccio in due fasi per eliminare il virus che causa l’AIDS dai genomi dei topi.

Eliminato l’HIV nei topi infetti

Nella prima parte del trattamento è stata somministrata una speciale forma a rilascio lento di farmaco antiretrovirale (nota come LASER ART). I farmaci bloccano i progressi dell’HIV puntando al ciclo vitale del virus, ma non lo eliminano.

Nella seconda parte, gli scienziati hanno utilizzato la modifica del gene CRISPR-Cas9 per rimuovere il DNA dell’HIV dalle cellule infette. Oltre un terzo dei topi esaminati nello studio non presentavano segni di DNA dell’HIV nelle loro cellule dopo il trattamento di associazione.

Il dott. Kamel Khalili, che ha guidato il gruppo di ricerca presso la Temple University, ha affermato che il principale punto d’appoggio dello studio è che quando i due metodi vengono usati insieme, possono essere usati “per produrre una cura per l’infezione da HIV”.

“Ora abbiamo un percorso chiaro per andare avanti alle sperimentazioni su primati non umani e probabilmente su studi clinici su pazienti umani entro l’anno”, ha detto Khalili in una nota.

Le persone con infezione da HIV hanno un alto rischio di sviluppare l’AIDS, il che porta a un progressivo fallimento del sistema immunitario.Attualmente non esiste una cura per l’HIV / AIDS, ma recenti ricerche hanno dimostrato che i farmaci antiretrovirali per sopprimere il virus possono impedirne la trasmissione sessuale.

Oltre 35 milioni di persone sono morte in tutto il mondo dall’emergenza dell’HIV / AIDS negli anni ’80. Mentre il numero delle morti per AIDS è in calo, il numero di nuove infezioni in tutto il mondo rimane alto a 1,8 milioni di nuovi casi ogni anno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.