L’azienda specializzata nelle vendite online, Amazon, ha da poche ore deciso di proporre in sconto uno dei prodotti di punta della casa della mela morsicata. Parliamo dell’ultimo modello dell’orologio smart più venduto al mondo, Apple Watch Series 4. In coda consisterà questa volta la promozione?

Ebbene sì, non è la prima volta che il noto sito di e-commerce decide di proporre in offerta il nuovissimo Apple Watch. Questa, infatti, aggiunge periodicamente promozioni molto interessanti. Quella di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda una specifica variante dello smartwatch. Siamo sicuri che l’offerta farà gola a molti fan della mela morsicata. Andiamo a scoprirla.

Amazon: il nuovo Apple Watch Series 4 al 15% di sconto

Oramai manca poco al keynote di settembre della mela morsicata. Quelli che oggi definiamo i nuovi iPhone ed Apple Watch diventeranno presto datati. E’ a ragione di ciò che le promozioni su questi device cominciano ad aumentare. Apple Watch Series 4 con cassa da 44 mm in alluminio color argento e con cinturino Sport Loop conchiglia viene proposto dal noto e-commerce al prezzo di 399 euro. Parliamo di un risparmio di 70 euro rispetto al costo di listino di 469 euro.

Ricordiamo che questo non è l’unico modello di Apple Watch che Amazon propone in offerta. Molto spesso, infatti, le promozioni vengono applicate anche ad altre varianti. E’ consigliato controllare periodicamente la pagina dedicata agli Apple Watch per incappare in offerte anche sul vostro modello preferito. Come al solito, ricordiamo che le scorte risultano essere limitate e che l’offerta potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.