L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, lancerà a breve un importante evento di Fortnite. Questo, potrebbe portare al lancio di una nuovissima mappa di gioco per la Stagione 10. Ricordiamo, infatti, che l’inizio cadrà nello stesso giorno del compleanno del battle royale. Cosa ha in mente Epic Games?

L’azienda del fenomeno videoludico ha dato segnali dell’arrivo di un evento megagalattico già da qualche tempo. Ricordiamo, infatti, che tutto è iniziato alla fine della Stagione 8, quando un detrito di lava ha colpito il ghiacciaio di Picco Polare. Questo ha fatto si che un mostro all’interno della montagna si risvegliasse. Cosa è accaduto poi?

Fortnite: il robot di Impianto a Pressione è arrivato allo stadio 4

La stagione 9 si è incentrata interamente sul misterioso mostro. Questo, infatti, è riuscito a liberarsi dall’ammasso di ghiaccio ed è scappato in mare. Da allora non è stato più visto. La sua presenza, però, è stata confermata da alcuni attacchi fatti alle case sparse per la mappa. Il robot di Impianto a Pressione, altro non è che un modo per combattere la misteriosa creatura. Questo sta comparendo nel gioco a stadi. Poche ore fa, è stata rilasciata la fase 4.

Ora troviamo in game le due gambe del robot completamente formate. Si suppone che a distanza di 2-3 giorni, la casa rilasci un altro stage. Ricordiamo che all’interno dell’aggiornamento sono riportati ben 8 stage differenti. Di conseguenza, ci vorrà un po’ di tempo prima di vedere il robot al completo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.