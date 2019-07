Siamo ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda l’annuncio del Samsung Galaxy Note 10 e del Galaxy Note 10 Pro. Nonostante Samsung non abbia ancora diffuso alcuna immagine ufficiale del phablet, le foto di alcune custodie protettive diffuse in rete potrebbero dare indizi molto seri sul possibile design dell’ultimo prodotto della casa coreana. Il Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro, sarà infatti probabilmente rivelato il 7 agosto 2019.

Nel suo teaser ufficiale, Samsung ha mostrato la fotocamera frontale del Note 10. Non sono stati forniti molti altri dettagli, ma sembra chiaro che il dispositivo sarà di nuovo dotato della sua fida S Pen. Inoltre sarà quasi certamente disponibile nei colori nero perlaceo e bianco. Gli indizi sui colori in realtà provengono dalle immagini che ha diffuso il portale SamMobile. Queste mostrano in particolare il colore “Prism White“. Questo è il vero nome del colore di Samsung dato anche alla versione di Galaxy S10 di questo colore.

Samsung ci tiene ancora sulle spine, ma siamo ormai agli sgoccioli

Entrambe le versioni previste avranno una parte frontale molto simile, ma un retro leggermente diverso. Il Galaxy Note 10 Pro avrebbe una configurazione della fotocamera con tre obiettivi, due misteriosi sensori e un flash LED. Questi sensori e la disposizione delle telecamere indicano che le capacità di questo dispositivo probabilmente corrispondono a quelle in dotazione sul Galaxy S10 5G. Entrambi i dispositivi sembrano non disporre del jack per cuffie ed entrambi non presenteranno il pulsante Bixby, con ogni probabilità.

Il Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10 Pro (o Plus, che in sostanza cambia davvero poco), avranno entrambi la loro data di rilascio fissata verso la fine di agosto 2019. Poiché Samsung con ogni probabilità terrà il suo evento annuale in cui di solito rivela informazioni sui dispositivi in arrivo, la data di uscita di Note 10 sarà probabilmente da collocare nelle ultime due settimane del mese.