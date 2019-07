La malattia di Alzheimer inizia ad alterare il cervello molto prima che colpisca la memoria e il pensiero. Quindi gli scienziati stanno sviluppando una serie di test per rilevare questi cambiamenti nel cervello, che includono un aumento delle proteine ​​tossiche, infiammazione e danni alle connessioni tra le cellule cerebrali.

I test si basano su biomarker, abbreviazione di marker biologici, che segnalano passi lungo la progressione della malattia. Questi nuovi test stanno già rendendo più accurata la diagnosi di Alzheimer e aiutano le case farmaceutiche a testare nuovi farmaci.

“Per il futuro, speriamo che potremmo essere in grado di utilizzare questi biomarcatori al fine di fermare o ritardare i cambiamenti di memoria da qualsiasi momento”, afferma Maria Carrillo, responsabile scientifico dell’Alzheimer’s Association.

I nuovi indicatori per il morbo di Alzheimer

Il primo test sui biomarcatori di Alzheimer è stato approvato dalla Food and Drug Administration nel 2012. È una tintura chiamata Amyvid che rivela i grumi di una proteina chiamata amiloide. Queste placche amiloidi sono un segno distintivo dell’Alzheimer.

Prima che arrivasse Amyvid, diagnosticare la malattia comportava molte congetture, afferma il dottor Howard Fillit, direttore esecutivo fondatore e direttore scientifico presso la Fondazione per la scoperta dei farmaci contro l’Alzheimer.

“Ora posso inviare un paziente in un blocco all’ufficio di radiologia e entro 24 ore con una certezza del 98% posso dire alle persone se hanno la malattia di Alzheimer”, dice Fillit.

Il test costa migliaia di dollari, anche se, in parte perché richiede una scansione PET del cervello. Inoltre, Amyvid rivela solo placche amiloidi, che sono solo uno dei cambiamenti cerebrali associati all’Alzheimer. Pertanto, la Fondazione per l’individuazione dei farmaci contro l’Alzheimer ha avviato uno sforzo per accelerare lo sviluppo di biomarcatori più economici e per rilevare una più ampia gamma di cambiamenti cerebrali.

Un test promettente rileva la proteina tau, che provoca la formazione di grovigli tossici all’interno delle cellule cerebrali.

“I grovigli rappresentano i neuroni morenti”, dice Fillit, il che significa che un biomarker per tau potrebbe rendere la diagnosi dell’Alzheimer ancora più accurata. Potrebbe anche aiutare le case farmaceutiche a valutare le droghe sperimentali destinate a rimuovere tau dal cervello.

Diverse case farmaceutiche sembrano vicine all’approvazione della FDA per i coloranti iniettati che rivelano tau nei pazienti che ottengono scansioni PET. E alla fine, gli scienziati sperano di usare biomarker nel liquido spinale e nel sangue per valutare i livelli di amiloide e tau nel cervello. Questi test promettono di essere più facili per i pazienti e meno costosi da amministrare.

Ma anche rilevare l’amiloide e il tau nel cervello non sarà sufficiente, dice Fillit. Le persone possono avere livelli elevati di entrambi e continuano a fare abbastanza bene fino a quando qualcos’altro appare nel cervello: infiammazione.

“È come avere il computer con la massima sensibilità lassù e gettare caffè su di esso”, afferma Fillit.