L’azienda della mela morsicata, Apple, lancerà i nuovi iPhone 11 il prossimo settembre. Ci troveremo nuovamente davanti a tre nuovi modelli di smartphone: iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Questi avranno un design ispirato ai vecchi iPhone XS. Tuttavia, presenteranno un dettaglio che a molti faranno fatica a buttar giù. Parliamo, ovviamente, del bump della fotocamera.

Ebbene sì, si ritorna a parlare della tanta chiacchierata fotocamera di iPhone 11. Questa risulta essere una delle caratteristiche più criticate in assoluto su un device della mela morsicata. Pare che si sia verificata una situazione analoga a quando fu presentato il notch di iPhone X. Riusciranno gli utenti ad accettare questa novità?

Apple: la fotocamera di iPhone 11 sarà molto ingombrante

Un report pubblicato nelle ultime ore conferma la fotocamera quadrata di iPhone 11. Parliamo di uno dei design più brutti mai visti fino ad ora. Il bump della fotocamera sarà il doppio in grandezza rispetto a quello di iPhone XS e avrà il compito di alloggiare una tripla fotocamera più flash. Non sappiamo quanto Apple deciderà di renderla presentabile. Ciò che è certo è che, al momento, questa è odiata dalla maggior parte degli utenti.

A proposito di errori da parte di Cupertino, nelle scorse ore è giunta nota anche di una modifica in arrivo nelle tastiere dei MacBook. Pare, infatti, che Apple si sia decisa finalmente a mettere da parte le tastiere a farfalla ricche di problemi. Con i prossimi modelli, infatti, torneranno nuovamente le tastiere classiche con dei tasti fatti in fibra di vetro per renderli più duraturi. Una mossa, questa, che verrà apprezzata da molti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.