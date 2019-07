La casa della mela morsicata, Apple, ha sempre mostrato un certo interesse verso i dispositivi pieghevoli. Nel corso dei mesi, infatti, abbiamo visto comparire online un insieme di brevetti presentati dall’azienda proprio riguardanti dispositivi di questo tipo. Samsung e Huawei hanno già detto la loro con degli smartphone pieghevoli. Apple potrebbe, come al solito, cambiare le carte in tavola.

Ebbene sì, nonostante Samsung e Huawei abbiano presentato con largo anticipo il loro device pieghevole, non vuol dire che Apple sia rimasta indietro. I prodotti delle due aziende risultano avere ancora numerosi difetti. Il colosso di Cupertino non può permettersi di lanciare un device incompleto. E’ per questo che sta lavorando a qualcosa di davvero innovativo. Molto probabilmente non si tratterà di un iPhone, ma di un iPad. Andiamo a scoprire i primi dettagli.

Apple: presto potrebbe arrivare un iPad pieghevole

Nelle scorse ore, una fonte vicina al colosso di Cupertino ha confermato l’intenzione dell’azienda di produrre un tablet pieghevole. Niente iPhone Fold quindi, Apple pensa già al futuro. Purtroppo le notizie che si hanno in merito al device risultano essere davvero poche. Ciò che è certo è che questo avrà un display di dimensioni maggiori persino rispetto ad iPad 12.9. Molto probabilmente, Apple aggiungerà feature al tablet che gli permetteranno di diventare un vero sostituto di un computer portatile.

Stando a quanto riportato, il nuovo dispositivo sarà dotato di connettività 5G. Per il momento, queste risultano essere le due caratteristiche trapelate. Il nuovo tablet pieghevole potrebbe vedere la luce entro i prossimi 18 mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.