L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta progettando tutto nei minimi dettagli. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato delle vicende del misterioso mostro di Picco Polare. Questo non si è visto in game per un bel po’ di tempo. Tuttavia, stiamo assistendo alla costruzione di un robot che molto probabilmente avrà il compito di combatterlo. Nelle scorse ore, sono apparsi nella mappa una serie di manifesti di pericolo.

La Stagione 9 di Fortnite è arrivata quasi al suo termine. Mancano circa due settimane prima dell’inizio della Stagione 10. L’evento, come al solito, si terrà pochi giorni prima. I manifesti apparsi nel gioco non mostrano solo segnali di pericolo, ma anche una serie di annunci. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite: scontro tra mostro e robot alle porte

Il robot di Impianto a Pressione ha raggiunto il suo stadio 4. Ricordiamo che mancano ancora un po’ di stage prima di poter vederlo al completo. Nel frattempo, però, Epic Games, ha iniziato già a spargere manifesti di propaganda e pericolo all’interno della mappa. Questi mostrano tutti un simbolo di allarme, molto probabilmente riferito al misterioso mostro. Inoltre, ognuno di loro ha un particolare messaggio di propaganda. Pare che tutti incitino a fare uno sforzo collettivo.

Potrebbe essere che Epic Games abbia in mente per questo evento qualcosa simile all’evento Unvaulted della scorsa stagione, dove gli utenti hanno dovuto collaborare per scegliere l’arma da riportare nel gioco. L’evento di Fortnite arriverà nel gioco tra meno di 2 settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.