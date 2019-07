La demenza può essere legata al trattamento per il cancro alla prostata

Secondo un recente studio, la demenza, tra cui il morbo di Alzheimer, può essere un fattore di rischio per il trattamento del cancro alla prostata.

La demenza, tra cui la malattia di Alzheimer, può essere un rischio per i pazienti con carcinoma della prostata più anziani a cui viene somministrato un trattamento di blocco ormonale, è stata rilevata una vasta analisi finanziata dal governo negli Stati Uniti.

Le prove precedenti sono state mescolate sul fatto che il trattamento possa essere collegato al declino mentale. Ma gli esperti dicono che i nuovi risultati risaltano perché provengono da una rispettata banca dati nazionale sul cancro e gli uomini sono stati rintracciati per molto tempo,otto anni in media.

La demenza è un fattore di rischio per il cancro alla prostata

Tra i 154.000 pazienti più anziani, il 13% che ha ricevuto un trattamento di blocco ormonale ha sviluppato l’Alzheimer, rispetto al 9% che ha avuto altri trattamenti o non ha scelto alcuna terapia, lo studio ha rilevato.

Il rischio di demenza da ictus o altre cause era più alto: è stato diagnosticato nel 22% di coloro che hanno ricevuto un trattamento di blocco ormonale, contro il 16% degli altri pazienti. I risultati, utilizzando forse uno dei database più grandi e affidabili, suggeriscono che potrebbe esserci davvero una connessione, ha detto il dottor Sumanta Pal, un esperto di cancro alla prostata con l’American Society of Clinical Oncology. Pal non è stato coinvolto nello studio.

L’analisi dei ricercatori dell’Università della Pennsylvania è stata pubblicata venerdì su JAMA Network Open. I risultati non sono una prova, ma gli esperti dicono che sottolineano l’importanza di discutere dei potenziali rischi e benefici nella scelta del trattamento del cancro.

I ricercatori hanno analizzato i dati di una banca dati del National Cancer Institute di casi di cancro e trattamento e copre quasi il 30% della popolazione degli Stati Uniti. Lo studio si è concentrato sugli uomini di 70 anni, in media, con carcinoma prostatico locale o avanzato diagnosticato tra il 1996 e il 2003. Sono stati seguiti fino al 2013. I record di Medicare hanno indicato la demenza o la diagnosi di Alzheimer.

Il trattamento di blocco degli ormoni può includere la rimozione di testicoli per ridurre i livelli di testosterone, che alimenta la crescita del cancro alla prostata. Ma più tipicamente comporta iniezioni di farmaci periodici o impianti che ottengono lo stesso risultato.

La maggior parte degli uomini americani che ricevono questo trattamento hanno più di 70 anni. A volte è usato negli uomini che potrebbero non essere abbastanza sani da tollerare altri trattamenti contro il cancro, compreso un intervento chirurgico per rimuovere la prostata e le radiazioni.

Non è chiaro in che modo il trattamento possa essere collegato al declino mentale. I ricercatori hanno notato che può portare al diabete, che è anche stato collegato alla demenza, forse perché il danno dei vasi sanguigni dal diabete può limitare il flusso di sangue al cervello. Il trattamento con ormoni aumenta anche i rischi per le malattie cardiache e la depressione, che sono stati entrambi collegati alla demenza.

La ricercatrice Grace Lu-Yao del Sidney Kimmel Cancer Center di Philadelphia, ha detto che i potenziali rischi di demenza derivanti dal trattamento di blocco ormonale possono superare qualsiasi beneficio per i pazienti più giovani e sani, con una durata di vita attesa più lunga.

Mentre lo studio non dimostra che il trattamento causa la demenza, ha detto, è importante dire ai pazienti “a causa del potenziale impatto della malattia di Alzheimer o della demenza sulla qualità della vita dei pazienti e della loro famiglia”. Lei non è stata coinvolta nello studio.