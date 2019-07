Da quanto gli auricolari della mela morsicata sono diventati super famosi, sono state numerose le case che si sono cimentate nella realizzazione di un prodotto che potesse eguagliarle. Fino ad ora, però, pare che nessuna sia riuscita nel suo intento. Gli Apple AirPods rimangono ancora molto avanti rispetto alla concorrenza. Le minacce però non cessano di arrivare, Sony ha deciso di dire la sua.

Sony non aveva ancora nel catalogo un paio di auricolari true wireless in grado di fronteggiare la domanda sempre crescente di questa categoria di prodotti. Il nuovo modello di auricolari presentato nelle scorse ore potrebbe dare molto filo da torcere al gadget Apple. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple contro Sony: guerra tra auricolari true wireless

I nuovi auricolari Sony hanno un nome molto particolare, WF-1000XM3, questi hanno tutte le feature presenti anche sugli altri auricolari wireless. Tuttavia, il loro punto di forza risulta essere la cancellazione del rumore. Sony risulta essere abbastanza specializzata su questo campo, tanto da superare rivali come Bose. Il nuovo prodotto true wireless riesce a portare la magnifica feature in un prodotto dal design compatto come quello dei nuovi auricolari.

La tecnologia che sta dietro la cancellazione del rumore è alquanto sofisticata. Siamo certi che saranno in molti ad apprezzarla. I nuovi auricolari WF-1000XM3 saranno anch’essi dotati di un case di ricarica wireless. Questo garantirà ben 18 ore di ricarica da aggiungere alle 6 garantite dagli auricolari. Il prezzo degli auricolari è stato fissato a 229,99 dollari. La loro uscita è prevista per il prossimo 5 agosto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.