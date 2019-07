Per chi si dedica quotidianamente all’attività fisica, in particolare alla corsa, un orario vale l’altro? Secondo un nuovo studio, l’orario della giornata può essere la chiave per una efficace perdita di peso. I ricercatori della Brown Alpert Medical School hanno recentemente condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Obesity, per determinare l’ora del giorno in cui allenarsi garantisce una più incisiva perdita di peso.

Per fare ciò, sono stati esaminati 375 individui adulti, che si impegnano in esercizi fisici anche intensai. Il team ha chiesto ai partecipanti di riferire l’ora del giorno in cui si sono esercitati e con quale frequenza. Dopo aver analizzato i risultati, gli scienziati hanno scoperto che il mattino era il momento più comune. Il team ha anche aggiunto che l’esercizio era associato a livelli di attività più elevati indipendentemente dal fatto che le persone si esercitassero costantemente durante la mattina, il pomeriggio o la sera.

Organizzare l’attività fisica può essere fondamentale per il ritmo di allenamento

“I nostri risultati fungono da fondamento per una ricerca sperimentale futura, al fine di determinare se promuovere la scelta di una particolare ora del giorno in cui strutturare l’attività fisica. Questi accorgimento saranno sicuramente in grado di aiutare le persone a raggiungere e sostenere livelli più intensi di attività fisica “, ha detto in una dichiarazione uno degli autori dello studio, i professor Dale Bond.

“Sarà anche importante determinare se c’è un momento della giornata specifico che è più vantaggioso per le persone che hanno fatto registrare più bassi livelli di attività iniziale sulla cui base sviluppare un programma di attività fisica abituale“, ha aggiunto l’autore principale dello studio, la dottoressa Leah Schumacher.