Satelliti, ora puoi controllare la vela solare mentre orbita attorno alla Terra

Una nuova dashboard permetterà alle persone di monitorare i progressi di uno dei satelliti più unici della Terra da qualsiasi parte del mondo. The Planetary Society ha appena annunciato un nuovo sito web che mostrerà costantemente lo stato del satellite crowdfunded mentre orbita attorno al pianeta.

LightSail 2 è il successore di LightSail, una navicella spaziale lanciata nel 2015 e la cui missione principale era dimostrare che una vela poteva dispiegarsi nello spazio. La squadra ha perso la comunicazione con il primo LightSail una settimana dopo che è arrivata nello spazio, poi ha ricevuto la comunicazione indietro, poi l’ha persa di nuovo, poi, finalmente, ha ottenuto una splendida immagine della vela spiegata.

Si può osservare una vela solare tramite i satelliti

LightSail 2 è più ambizioso e in realtà cercherà di manovrare attraverso lo spazio e persino di aumentare se stesso in orbite diverse usando la luce solare. Il nuovo sito Web di controllo delle missioni della missione consentirà alle persone di tutto il mondo di seguire, incluse le 23.331 persone che hanno contribuito alla campagna Kickstarter del progetto, che ha raccolto $ 1,241,615 per il veicolo spaziale.

Il cruscotto o ‘LightSail 2 Mission Control’ verrà aggiornato ogni volta che il satellite comunica con il terreno e includerà informazioni su approssimativamente dove si trova il satellite, per quanto tempo è in orbita, la sua carica della batteria, la sua velocità di rotazione e il stato della sua vela solare, tra molti altri punti dati. (Puoi anche scaricare i dati più recenti se sei interessato.)

In questo momento, la vela di Light Sail 2 è riposta nella capsula. Ma la società ha stimato che circa due settimane dopo il lancio del 24 giugno, la vela dovrebbe spiegarsi, allungandosi di circa le dimensioni di un ring di pugilato. Quando ciò accade, è possibile che il satellite sia visibile alle persone a terra, in particolare se passa sopra la testa al crepuscolo o all’alba.

Per la migliore possibilità di individuare LightSail 2 per te stesso, controlla di nuovo con il nuovo controllo missione per vedere quando la vela è ufficialmente spiegata e quando passerà sulla tua area.