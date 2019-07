Stanchezza, scoperti nuovi aspetti interessanti su questo sintomo

Molti anziani si sentono stanchi e spesso citano questa sensazione pervasiva di stanchezza come la ragione principale per cui limitano la loro attività. A sua volta, essere troppo sfiniti per vedere gli amici o fare le tue solite attività può significare una diminuzione della qualità della vita.

Tale affaticamento è stato da tempo liquidato come parte atteso dell’invecchiamento, ma gli esperti stanno iniziando a respingere questa idea.

“Non credo che sia una spiegazione adeguata“, dice Basil Eldadah, MD, Ph.D., un ufficiale di programma nella divisione di geriatria e gerontologia clinica presso l’Istituto Nazionale sull’invecchiamento a Bethesda, Maryland. Come gli scienziati sviluppano una più profonda La comprensione di ciò che l’invecchiamento è biologicamente, dice, è diventato chiaro che non è più accurato attribuire tali sintomi all’età. Ecco cosa devi sapere sulle possibili cause alla base della stanchezza e sulle strategie per aumentare la tua energia.

Ecco come fare ad accusare meno la stanchezza

Immagina di chiedere a due donne della stessa età di essere stanche durante la scorsa settimana. Se entrambi valutano il loro livello di affaticamento a 7 su 10, potresti concludere che è la loro età. La ricerca che misura la fatica ha storicamente posto questo tipo di domanda, dice Eldadah, ma manca qualcosa di critico: il contesto.

Una donna può essere ridotta dopo una settimana di problemi di salute cronici ed è stata troppo stanca per gli impegni sociali; l’altra può essere stanca perché è andata in bicicletta ogni mattina e ha cenato con gli amici ogni notte.

Ora alcuni ricercatori stanno spostando la loro attenzione dallo studio della stanchezza – come sono le persone stanche – allo studio di ciò che si chiama affaticabilità: il livello di stanchezza che le persone provano nel contesto delle attività che svolgono. Sperano che questo fornisca una misurazione più completa e aiuti a scoprire di più su cosa può causare questo tipo di esaurimento.

Jennifer Schrack, Ph.D., M.S., professore associato nel dipartimento di epidemiologia presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora, ha contribuito a sviluppare nuovi metodi per misurare l’affaticabilità. Ad esempio, se le persone camminano allo stesso ritmo lento su un tapis roulant, può determinare quanto le persone stanche non riescano a svolgere lo stesso compito. Alla fine, dice, fare questo tipo di test nel corso di molti anni ti aiuterà a rivelare come le persone si stancano in modo diverso quando invecchiano.

Alcune condizioni che causano affaticamento richiedono un piano di trattamento sviluppato con un medico. Ma per molte persone, semplicemente diventare più attivi può aiutare, dice Schrack. Ricorda solo che provare ad esercitare improvvisamente molto più di prima potrebbe non essere sostenibile.

Invece, dice Schrack, prova ad aumentare la tua attività un po ‘ogni settimana. Non deve essere un esercizio tradizionale, dice lei. A poco a poco provare a trascorrere meno tempo seduti può aiutare.

Incorporare l’attività nella tua vita normale, ad esempio, andare al negozio invece di prendere un autobus o rastrellare le foglie, potrebbe essere più facile da seguire rispetto a un allenamento. Pensa a come spezzare il tempo sedentario all’interno del flusso della tua giornata piuttosto che come un compito che devi fare del tuo modo di fare.

Schrack suggerisce anche di assicurarsi che tutti i tuoi medici siano a conoscenza di tutti i tuoi farmaci. Se vedi diversi specialisti, potrebbero non essere a conoscenza di tutte le medicine che prendi. Dire ai tuoi medici significa che possono capire meglio e aiutarti a navigare gli effetti collaterali come la stanchezza.

Limitare la caffeina, l’alcol e gli alimenti ricchi di zuccheri e fritti può anche aiutare, così come assicurarsi di rimanere idratati per tutto il giorno. Se sei annoiato di frequente, prendi in considerazione la possibilità di partecipare a un’attività gratuita nella tua comunità o di cercare di mettere in comune le tue conoscenze, abilità o esperienze nel volontariato.