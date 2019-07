Nelle scorse ore si è accesa sul web una discussione molto interessante riguardante l’ampia gamma di iPad Apple sul mercato. Pare, infatti, che alcune fonti abbiano confermato l’arrivo imminente di un nuovo tablet della mela morsicata. Parliamo di quello che potrebbe essere il sostituto di iPad 2018. Sarà davvero così?

Ebbene sì, Apple non smette mai di lavorare. Nelle scorse settimane ci sono arrivate diverse voci che parlavano della produzione di dispositivi mai visti prima all’interno del catalogo Apple. Non solo un nuovo MacBook Pro da 16 pollici, ma anche un iPad con schermo da 10.2 pollici. E’ proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare oggi.

Apple: Un nuovo iPad potrebbe essere rilasciato in queste settimane

Non si sentiva parlare di iPad da un po’ di tempo. Nelle scorse ore, una notizia pervenuta da alcune fonti ha fatto alzare un polverone. Sembra, infatti, che il colosso della mela morsicata sia quasi pronto per immettere sul mercato un nuovo tablet. Parliamo di un iPad con un inconsueto display da 10.2 pollici. Questo, a quanto pare, dovrebbe essere il sostituto di iPad 2018.

Al momento, non ci è dato sapere se la notizia pervenuta dalla fonte sia affidabile e o meno. Ciò che è certo è che una mossa del genere potrebbe essere plausibile. Ricordiamo che iPad 10.2 non risulta essere l’unico device inconsueto di cui si sta parlando nelle ultime ore. Pare, infatti, che in autunno, Apple presenterà anche un MacBook Pro con schermo da 16 pollici. Per quanto riguarda l’iPad, invece, questo dovrebbe vedere la luce entro agosto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.