L’azienda della mela morsicata, Apple, è nota per aver più volto stravolto il suo catalogo di prodotti. Nelle scorse ore, la casa ha deciso di rimuovere da questo uno dei prodotti più interessanti mai presentati, MacBook 12”. Pare che l’azienda non abbia intenzione di portare avanti la linea. Come mai una scelta di questo tipo?

Siamo certi che in molti rimarranno delusi dalla scelta del colosso di Cupertino. MacBook 12” risultava essere il device più leggero e più piccolo tra le proposte Notebook di Apple. Sembra, però, che all’azienda il progetto non convincesse più come una volta. Dopo l’arrivo del nuovo MacBook Air, aggiornare MacBook 12” non aveva più senso.

Apple: MacBook 12” sarà ancora disponibile fino ad esaurimento scorte

Ebbene sì, il piccolo Notebook della mela morsicata risultava essere un vero e proprio gioiellino dal punto di vista del design. Peccato, però, che tutto ciò non sia bastato per reggere in piedi la linea. Nelle scorse ore, Apple ha deciso di rimuovere, senza preavviso, tutta la linea dal suo store ufficiale. A breve, i device verranno rimossi anche dagli store fisici. MacBook 12” va ufficialmente in pensione. La colpa, molto probabilmente, è di MacBook Air.

Eh già, pare proprio che la variante Air abbia avuto la meglio. MacBook 12” risultava essere meno performante e decisamente più costoso. Mantenerlo ancora in vita non avrebbe avuto molto senso. Ricordiamo che per un periodo limitato sarà ancora possibile acquistare MacBook 12” presso i negozi di elettronica. Questo, ovviamente, fino ad esaurimento delle scorte. Per l’occasione potrebbero essere proposte interessanti promozioni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.