L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi non si lascia sfuggire nessuno aggiornamento di Fortnite. Nelle scorse ore, Epic Games, ha finalmente rilasciato il terzo ed ultimo aggiornamento contenuto 9.30. Questo porta nel gioco solo una novità sostanziale. La nuova arma attacco aereo. Parliamo di un qualcosa già visto nell’ambiente di Fortnite. Che ne penseranno gli utenti?

Il team di Epic Games è finalmente tornato dalle vacanze. Quest’ultimo, infatti, risulta essere l’ultimo aggiornamento minore di queste settimane. La prossima settimana dovrebbe arrivare un grosso update che porterà molte novità all’interno del battle royale. In questo articolo andiamo ad elencare le caratteristiche del nuovo attacco aereo.

Fortnite: ecco la nuova arma dell’aggiornamento

Attacco aereo risulta essere un’arma unica nel suo genere su Fortnite. Pare che Epic Games abbia preso ispirazione da Salva il Mondo per questa. Attacco aereo si trova in set da 1 e se ne possono portare fino ad un massimo di 2 per slot. L’unica rarità in cui si trova è quella Leggendaria. Questo è disponibile nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, nei distributori automatici e nei lama.

Una volta lanciata la bomboletta, questa genera una caduta di missili dall’alto in un raggio di circa 9 metri. In totale, i missili lanciati sono 20. I danni afflitti alle strutture sono di 200 punti, mentre agli avversari il danno si attesta a 75 punti vita. Come verrà accolto il nuovo oggetto dalla community di Fortnite? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.