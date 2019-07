Ma la società starebbe già sviluppando un proprio app store, anche se questo è il motivo principale per cui gli utenti Android, almeno per ora, non saranno preoccupati del fatto che Huawei abbia un proprio sistema operativo, seppur basato su Android, più veloce di quello di Google. Le app principali che Google e i suoi partner pongono alla base dell’esperienza con Android, tra cui Play Store o Google Maps, non saranno disponibili sui dispositivi Hongmeng.

Oltre a questo, c’è una seconda ragione per cui alcuni clienti occidentali potrebbero essere meno interessati ad un sistema operativo made in Huawei: non importa quanto veloce possa essere, la potenza non è nulla senza sicurezza. Huawei ha in proposito emesso un comunicato, evidenziando tutte le sue partnership strategiche con Google, Microsoft e altre aziende tecnologiche durante gli annunci di prodotti lanciati in passato: i suoi dispositivi sono sicuri, Google e Microsoft possono garantirlo.