L’azienda della mela morsicata ha presentato la nuova generazione di MacBook Air lo scorso ottobre. Nessuno si aspettava che questa potesse aggiornare il device così presto. Nelle scorse ore, Apple ha deciso di lanciare a sorpresa non solo un modello aggiornato di MacBook Air, ma anche uno di MacBook Pro. Cosa cambierà rispetto ai modelli precedenti?

Ebbene sì, si ritorna a parlare del lancio di prodotti senza una vera e propria presentazione. Pare che il colosso di Cupertino abbia preferito rilasciare un comunicato stampa per annunciare l’arrivo delle nuove varianti aggiornate di MacBook Air e MacBook Pro. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple: ecco i nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13”

A meno di un anno dal suo lancio, Cupertino ha deciso di aggiornare il suo MacBook Air con una novità molto interessante. Tutto rimane invariato, a cambiare è il display e il prezzo. Il nuovo dispositivo, infatti, presenta finalmente un display True Tone che gli garantisce un’esperienza di visualizzazione migliore. Il prezzo di listino, invece, scende un po’. Si passa a 1279 euro dai 1379 euro. 100 euro in meno.

Novità più sostanziose per quanto riguarda i modelli base di MacBook Pro 13”. Ora anche i modelli più economici presentano Touch Bar e Touch ID. Inoltre, Cupertino ha implementato anche su di essi i processori Intel Core i5 di ottava generazione. Ciò permetterà di raggiungere prestazioni decisamente più elevate. Il prezzo di base rimane invariato, 1549 euro. Ricordiamo che presto potrebbe essere lanciato anche un nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.