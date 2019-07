Spesso ci troviamo a parlare di promozioni riguardanti i prodotti della mela morsicata. Ultimamente, infatti, è possibile trovare molti sconti sui prodotti di Cupertino all’interno di Amazon e non solo. L’unica a non proporre quasi mai offerte è Apple stessa. Questa lo fa solo in rarissime occasioni. Una di queste riguarda la scuola. Nelle scorse ore, l’azienda della mela morsicata ha dato il via al classico programma annuale “Back to school”.

Oramai è una tradizione. Apple propone il programma da molti anni. L’iniziativa è un ottimo modo per poter risparmiare sui prodotti e servizi della mela morsicata. Ovviamente, a doverne usufruire devono essere gli studenti iscritti regolarmente ad una università. Quest’anno tra le novità della promozione ce n’è una riguardante Apple Music. Scopriamola.

Apple Music in promozione per l’iniziativa “Back to school”

Apple propone Apple Music in sconto per tutti coloro che sono degli studenti. Il prezzo per loro è dimezzato, 4,99 euro al mese invece di 9,99. Fino ad ora, però, non si era mai parlato di promozioni sul periodo di prova. Per invogliare l’utilizzo del suo servizio di streaming musicale. Cupertino ha deciso di proporre a tutti gli studenti che provano per la prima volta il servizio, ben 6 mesi di prova gratuita. Ciò solo ed esclusivamente in occasione dell’iniziativa “Back to school”.

Attualmente, la promozione riguardante Apple Music per gli studenti è stata annunciata solamente negli Stati Uniti. Tuttavia, presto potrebbe essere estesa anche agli altri paesi, Italia compresa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.