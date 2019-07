Per molto tempo alcuni vermi marini, un gruppo di vongole di acqua salata con corpi lunghi, morbidi e nudi, sono stati considerati una minaccia per l’umanità. Queste creature si distinguono per mangiare il legno e la loro insaziabile avidità ha portato a rosicchiare vecchie navi, moli e anche le dighe olandesi nella metà del XVIII secolo, causando danni enormi.

Cambio di dieta

Tuttavia, ora i ricercatori hanno scoperto una varietà di questo tipo di vermi, che ha abbandonato la dieta a base di legno e l’ha cambiata in cibo molto più difficile: rocce e pietre.

I vermi marini, che in realtà sono vongole, sono creature bianche che possono raggiungere anche un metro di lunghezza e vivere principalmente in acqua dolce. La nuova specie (Lithoredo abatanica) è stata scoperta sulle rive del fiume Abatan nelle Filippine.

Sebbene esistesse già una registrazione di questa specie dal 2006, non è stato fino al 2018 che i ricercatori sono stati in grado di esaminare questo esemplare in dettaglio.

Queste analisi hanno rivelato che i vermi che si nutrono di rocce sono significativamente diversi dai loro omologhi mangiatori di legno. Tutti i tipi hanno due alloggiamenti ridotti che sono stati modificati per essere utilizzati come teste di foratura.

Simbiosi batterica

Nei vermi che mangiano il legno, questa carcassa è dotata di centinaia di denti piccoli ma estremamente affilati, che permettono loro di fare buchi nel legno morbido e fradicio. Al contrario, nella L. abatanica, il guscio è rivestito con dozzine di denti dallo spessore millimetrico, con cui le pietre sono perforate.

A causa della sua natura, la L. abatanica può alterare le formazioni rocciose e influenzare il flusso e il corso dei fiumi. I vermi d’acqua salata hanno uno speciale sacchetto per conservare il legno che mangiano, dove un particolare tipo di batteri lo degrada. Allo stesso modo, i vermi che si nutrono di rocce usano lo stesso metodo, consumando ciò che raschiano per creare una tana protettiva o una casa per se stessi.

Tuttavia, a differenza dei vermi d’acqua salata, non hanno uno speciale sacco digestivo, né hanno batteri speciali che i vermi che mangiano il legno usano per digerire ciò che mangiano. I risultati hanno rivelato che la L. abatanica non ottiene il sostentamento delle rocce che mangiano. Sembra che dipendono solo dai batteri presenti nelle loro branchie per ottenere i nutrienti.

A causa della loro natura, i vermi marini possono causare danni ai fiumi, cambiando il loro corso e cambiando le formazioni rocciose. Tuttavia, queste tane possono essere utilizzate anche da altri animali, come le lumache e altri tipi di piccoli pesci.

https://youtu.be/K220SUWJ73w