Stress, nelle donne in menopausa può indebolire le ossa dello scheletro

Uno studio ha dimostrato che per le donne in menopausa o con amicizie negative lo stress indebolisce le ossa dello scheletro.

I ricercatori hanno scoperto che la rottura del matrimonio e il lutto potrebbero scatenare fratture ossee fragili in donne di mezza età. Hanno scoperto che le donne che soffrivano di stress emotivo estremo avevano maggiori probabilità di soffrire di ossa indebolite.

I ricercatori dell’Università dell’Arizona ritengono che lo stress causi fluttuazioni degli ormoni che possono causare una perdita di densità ossea, lasciando le donne vulnerabili a rotture anche da cadute minori.

Lo stress può indebolire lo scheletro

Una donna su tre e un uomo su cinque di età superiore ai 50 anni subirà una frattura da fragilità a un certo punto della loro vita. L’osteoporosi, la ragione più comune per un osso rotto tra gli anziani, è una malattia in cui le ossa diventano fragili e deboli mentre il corpo perde più massa ossea di quanto possa ricostruire. Colpisce più di tre milioni di persone nel Regno Unito e 500.000 persone soffrono di fratture da fragilità ogni anno.

Gli scienziati hanno rintracciato 11.000 donne in post-menopausa tra i 50 e i 79 anni. Alle donne, che erano monitorate per sei anni, è stato chiesto all’inizio dello studio sulla loro esperienza di stress, compresi tensioni sociali come la disgregazione della famiglia e delle relazioni e il lutto. Sono stati quindi assegnati un punteggio su 20, con punteggi più alti che indicano un maggiore sforzo sociale.

I ricercatori hanno trovato per ogni punto aggiuntivo sul punteggio dello stress, la densità della massa ossea è stata ridotta di una media dello 0,08% nelle ossa del collo, dello 0,1% nelle ossa dell’anca e dello 0,7% nella colonna vertebrale.

Scrivendo nel BMJ Journal of Epidemiology and Community Health, hanno affermato: “Abbiamo identificato specifici fattori di stress psicosociale relativi all’ambiente sociale associati alla perdita di tessuto osseo. Abbiamo scoperto che la perdita ossea è tra le risposte allo stress fisiologico più strettamente correlate alla qualità delle relazioni sociali rispetto alla quantità. “

Hanno detto che credevano che questo fosse perché lo stress può causare livelli fluttuanti di ormoni come cortisolo, ormoni tiroidei, ormoni della crescita e glucocorticoidi, che hanno un impatto sulle ossa. Circa il 60 per cento delle persone anziane che soffrono di una frattura non riacquistano mai la propria indipendenza.

I ricercatori hanno spiegato: “Lo stress psicosociale può aumentare il rischio di frattura attraverso la degradazione della densità minerale ossea.

“[Abbiamo trovato] un maggiore sforzo sociale e un minore funzionamento sociale sono stati associati a una maggiore perdita di densità minerale ossea del collo femorale e dell’anca totale. La perdita di ossa tra le donne anziane aumenta la suscettibilità alle fratture attraverso molti fattori di rischio. “

E hanno chiesto il sostegno per le donne che soffrono di interruzione della relazione, traumi psicologici e perdita, con l’obiettivo di ridurre il rischio. Hanno scritto: “Questi risultati supportano interventi per migliorare lo stress da relazioni sociali negative nelle donne in post-menopausa, che possono potenzialmente limitare la perdita di tessuto osseo e, infine, ridurre le fratture”.

Articoli Correlati Le foto rubate dello smartwatch Meizu Il logo sul retro lascia davvero poco all'immaginazione. L'oggetto ritratto nelle foto che sono diventate…

Apple: nuovo programma per le imprenditrici donne Apple aveva annunciato negli scorsi mesi l'arrivo di nuove iniziative per i propri clienti. E'…

Nuova funzionalità di Tinder per le donne indiane Considerata tra le prime swipping app, applicazioni dove l'utente effettua degli scorrimenti tra le foto…