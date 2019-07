Il colosso della mela morsicata, Apple, sta per attuare una vera e propria rivoluzione all’interno della sua catena produttiva. Ne abbiamo parlato svariate volte nel corso degli scorsi mesi. La casa della mela morsicata ha intenzione di produrre grossa parte dei suoi iPhone, anche di ultima generazione, in India. A quanto pare il progetto sta riuscendo alla grande. Sono arrivati in Europa i primi iPhone “Made in India”.

Apple produce iPhone all’interno dell’India da oramai qualche tempo. Fino ad ora, però, la produzione è stata limitata a smartphone datati (iPhone SE) e lo scopo di vendita era all’interno del paese stesso. Da poco, invece, pare sia iniziata la produzione anche di modelli più recenti. Questi non sono più destinati solo al mercato indiano. Scopriamo le novità in merito.

Apple: molto presto vedremo iPhone X “Made in India”

Ebbene sì, è dell’ultima ora la notizia riguardante l’arrivo di un considerevole quantitativo di iPhone “Made in India” in Europa. Parliamo di una quantità di circa 100 mila unità. Pare che i modelli ad essere pervenuti siano iPhone 7 e iPhone 6. Stando a quanto dichiarato, queste sarebbero solo le prime scorte “Made in India” ad arrivare nel continente. Ricordiamo, infatti, che con il tempo Apple sposterà sempre di più la produzione dei suoi device in India.

Winstron, l’azienda che si occuperà della produzione, ha dichiarato di essere quasi pronta per l’avvio della produzione di iPhone più recenti. Parliamo, precisamente, di iPhone X. E’ molto probabile quindi che presto vedremo arrivare anche questi device sul nostro mercato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.