Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sembra non volere arrestare il fiume di collaborazioni con le più svariate aziende. Nelle scorse ore, Sony ha annunciato l’arrivo di ben tre differenti bundle in esclusiva per PlayStation 4. Ovviamente, questi conterranno contenuti inediti di Fortnite. Di cosa si tratterà?

Non è la prima volta che si parla di collaborazioni tra Epic Games e Sony. Oltre alle esclusive PS Plus, Fortnite ha collaborato con PlayStation anche per il lancio di un esclusivo bundle PS4 + Skin qualche mese fa. Quest’estate, i bundle esclusivi saranno ben tre. Questi conterranno, oltre a vari prodotti, una Skin e tanti V-Bucks. Andiamo a scoprirli uno ad uno.

Fortnite: ecco i tre bundle in esclusiva per PlayStation 4

Come già detto, sono stati annunciati ben 3 bundle esclusivi di Fortnite in arrivo quest’estate. Tutti e tre saranno incentrati su una Skin che solo coloro che acquisteranno questi bundle potranno avere, Blue Versa. Questa ovviamente sarà corredata dal suo dorso decorativo Neo Phrenzy Back Bling. Il set avrà rarità Epica. I bundle conterranno anche V-Bucks in quantità variabili. Andiamo ad elencarli uno ad uno.

Il primo risulta essere quello più costoso, parliamo infatti di quello contenente una PS4 Pro da 1 Tb di memoria interna, la Skin con il suo dorso decorativo e ben 2000 V-Bucks. Il secondo, invece, è una novità assoluta e comprende un paio di cuffie wireless PlayStation 4 Gold, la Skin con il dorso decorativo e 2000 V-Bucks. L’ultimo, e anche più economico è quello che comprende il controller classico nero della console, la Skin con il dorso decorativo e 500 V-Bucks. Tutti e tre i bundle saranno disponibili a partire dal prossimo 24 luglio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.