I gabbiani dell’Australia portano superbatteri resistenti agli antibiotici

E’ ormai risaputo da tempo che molte specie di animali possono essere dei veicoli di varie malattie e patologie, trasportando vari tipi di batteri. I gabbiani di tutta l’Australia, per esempio, trasportano superbatteri resistenti agli antibiotici, affermano gli scienziati.

Hanno trovato oltre il 20% dei gabbiani d’argento a livello nazionale che trasportano batteri come E. coli, che possono causare infezioni del tratto urinario e del sangue e sepsi.

I gabbiani australiani trasportano superbatteri

La ricerca ha sollevato il timore che i batteri resistenti agli antibiotici,simili ai superbatteri che hanno colpito gli ospedali, possano infettare uomini e altri animali. Gli scienziati l’hanno descritto come un “campanello d’allarme“.

Si crede che gli uccelli abbiano contratto gli insetti per scavenging nella spazzatura e nelle acque reflue.Gli scienziati che hanno condotto la ricerca per conto della Murdoch University di Perth hanno detto che è “un’apertura all’occhio”, ha riferito The Guardian.

“Penso che sia un campanello d’allarme per tutto il governo e varie agenzie, come il trattamento delle acque e i grandi consigli che gestiscono i rifiuti, per lavorare in modo collaborativo per affrontare questo problema”, ha detto il dott. Sam Abraham, docente di medicina veterinaria e infettiva malattie.

Gli esseri umani potrebbero contrarre i batteri se toccano le feci dei gabbiani, ma il rischio è considerato basso se si lavano le mani in seguito. Lo studio ha mostrato che alcuni insetti trovati nelle feci erano resistenti ai comuni farmaci antibiotici come la cefalosporina e il fluorochinolone. Un campione ha mostrato resistenza al carbapenem, che è un farmaco di ultima istanza utilizzato per infezioni gravi e ad alto rischio.