Il ghiaccio sta scivolando verso i bordi della calotta della Groenlandia

Il ghiaccio sulla lastra di ghiaccio della Groenlandia non si scioglie. Il ghiaccio scorre in realtà rapidamente attraverso il suo letto verso i bordi del ghiaccio. Di conseguenza, poiché il movimento del ghiaccio è da scivolare in contrapposizione alla deformazione del ghiaccio, il ghiaccio viene spostato verso le zone marginali ad alta temperatura più rapidamente di quanto si pensasse in precedenza.

Il ghiaccio della Groenlandia sta scorrendo verso i bordi

Neil Humphrey, professore di geologia e geofisica all’Università del Wyoming, e Nathan Maier, un dottorato in geologia dell’UW. La studentessa di Morristown, N.J., era a capo di un recente gruppo di ricerca che ha scoperto che non hai bisogno di letti con tiglio o fango, che agisce da lubrificante, per avere alti tassi di scivolamento. Piuttosto, hanno scoperto che si trova su una roccia dura dove il ghiaccio scivola più rapidamente. Inoltre, il ghiaccio scivola oltre il substrato roccioso molto più delle teorie precedenti preannunciate su come si muove il ghiaccio sulla lastra di ghiaccio della Groenlandia.

“Questo è il kicker: la Groenlandia Ice Sheet scivola felicemente su una superficie che secondo la teoria non dovrebbe essere in grado di scivolare rapidamente sopra”, dice Humphrey. “Ciò che è importante è che, a causa di questo, ottieni molto ghiaccio negli oceani o basse altitudini dove può sciogliersi molto velocemente, è come un pezzo di melassa che scivola dal continente, ma non si scioglie. l’oceano.”

“Le nostre misurazioni del flusso dominato da scorrimento su un letto duro in una regione a movimento lento sono state piuttosto sorprendenti, perché le persone non associano tipicamente queste regioni a uno scorrimento elevato”, aggiunge Maier. “Generalmente, le persone associano un sacco di movimento scorrevole a regioni che hanno letti morbidi (fango) o velocità eccezionalmente alte, come i flussi di ghiaccio, ma in questa regione relativamente noiosa abbiamo trovato la più alta percentuale di scivolamento misurata fino ad oggi.”