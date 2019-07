L’azienda della mela morsicata è solita rilasciare prodotti innovativi sul mercato. Molto spesso, però, questa vuole anche che siano perfetti sotto ogni punto di vista. Se un risultato ottimo non viene raggiunto, questa preferisce mettere da parte il tutto. E’ questo quello che potrebbe essere accaduto con il progetto degli Apple Glasses. Sembra, infatti, che la casa abbia deciso di sospenderlo definitivamente.

Ebbene sì, sono anni che si parla di una possibile uscita di occhiali smart della mela morsicata. Negli ultimi mesi, però, le notizie e i rumors in merito sono stati sempre meno. Nelle scorse ore la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, gli Apple Glasses non verranno più sviluppati. Come mai Cupertino ha deciso di metterli KO dopo così tanti anni?

Apple Glasses: gli occhiali smart non ci saranno più

A confermare la notizia è stato il noto sito Digitimes. Questo è convito che Apple abbia deciso di mettere KO il progetto degli occhiali smart. Ricordiamo che Apple ha investito molto nel progetto. Gli occhiali dovevano essere qualcosa di diverso rispetto ad un classico visore per la realtà aumentata. A quanto pare, questi dovevano persino possedere un sistema operativo dedicato, rOS.

Pare, però, che Apple abbia capito che continuare a sviluppare un progetto di questo tipo non aveva più senso. Molto probabilmente l’azienda non ha raggiunto i risultati sperati. Non si hanno notizie precise in merito alla decisione. Ciò che sembra esser certo è che gli Apple Glasses non vedranno mai la luce. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.