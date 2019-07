L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco introdotto all’interno dei file di gioco, quelle che sono le ultime parti del robot in costruzione prezzo Impianto a Pressione. Sembra proprio che manchi poco all’inizio dell’evento di fine stagione di Fortnite. Cosa ci sarà da aspettarsi?

Il mostro di Picco Polare non sta più stravolgendo la mappa di Fortnite. Nonostante ciò, pare che questo sia ancora presente nel gioco. In questi giorni, Epic Games sta focalizzando l’attenzione dei giocatori sulla costruzione di un robot nei pressi di Impianto a Pressione. Ora, il corpo è quasi completo del tutto. Cosa accadrà una volta ultimato?

Fortnite: l’aggiornamento della prossima settimana sarà decisivo

Ebbene sì, nonostante tutti i file del corpo del robot siano stati aggiunti, manca ancora la testa. Molto probabilmente, Epic Games deciderà di introdurla all’interno dell’aggiornamento 9.40 previsto per la prossima settimana. Di conseguenza è molto difficile dire che vedremo l’evento prima di quella data. Ricordiamo che Epic Games ha posticipato l’inizio della stagione 10. La Season corrente, infatti, durerà ben 12 settimane. Non c’è dubbio nelle due settimane di buco verrà proposto qualcosa di grosso.

Ricordiamo che l’evento in arrivo dovrebbe vedere compie protagonisti il mostro di Picco Polare e il robot di Impianto a Pressione. Questi si scontreranno a morte finchè uno dei due non cederà. Molto probabilmente, l’evento porterà ad un grosso stravolgimento della mappa di gioco. Chi sarà il vincitore dello scontro? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.