L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato negli scorsi giorni un nuovo modello aggiornato di MacBook Air. Questo differisce dal modello precedente per la presenza del display True Tone e per il costo più contenuto. Parliamo del secondo aggiornamento di MacBook Air nel giro di 8 mesi. Per l’occasione del lancio, Amazon ha pensato bene di mettere in promozione uno dei modelli iconici del dispositivo, MacBook Air 2017.

Ebbene sì, nonostante sia presente sul mercato da un bel po’ di tempo. MacBook Air 2017 risulta essere ancora un ottimo compromesso per molti utenti. L’offerta proposta da Amazon nelle scorse ore rende il tutto ancora più appetibile. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Amazon: MacBook Air 2017 a 759 euro!

Trovare un portatile della mela morsicata a meno di 1000 euro risulta essere un’impresa molto ardua. MacBook Air 2017 risulta essere l’ottimo compromesso per coloro che vogliono entrare a far parte dell’ecosistema Apple senza spendere cifre assurde. Il prodotto, infatti, è spesso presente in offerta online a prezzi intorno ai 900 euro. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporlo a 759 euro.

Ebbene sì, il noto sito di e-commerce Amazon ha deciso di proporre MacBook Air 2017 con processore Intel Core i5 dual-core a 1,8GHz e memoria interna da 128GB al prezzo di circa 759 euro. Ricordiamo che lo sconto si applica direttamente al check out. La promozione risulta essere a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.