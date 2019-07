Sono settimane che si parla dell’arrivo di un mega evento all’interno del battle royale più famoso di sempre, Fortnite. A quanto pare, Epic Games ci sta lavorando su da molto. Questo potrebbe essere uno dei più mozzafiato in assoluto. Nelle scorse ore, l’evento è stato confermato ufficialmente dall’arrivo di un countdown all’interno del gioco. E’ finalmente arrivato il momento dello scontro tra robot e mostro.

Non è la prima volta che Epic Games decide di annunciare l’arrivo di un evento speciale con la messa in scena di un countdown. Questo risulta essere un ottimo modo per far arrivare alle stelle la curiosità dei giocatori del battle royale. Ciò che tutti si chiedono è: cosa avrà in mente Epic Games? Scopriamo i primi dettagli.

Fortnite: l’evento speciale si terrà il prossimo sabato

Ebbene sì, pare che l’attesa stia per giungere al termine. Nelle scorse ore, Epic Games ha aggiunto a sorpresa una serie di countdown sparsi per tutta la mappa di gioco. Non è la prima volta che vediamo un conto alla rovescia di questo tipo. Non ci sono dubbi sul fatto che questo indichi l’arrivo del tanto atteso evento che vedrà protagonisti il mostro di Picco Polare e il robot di Impianto a Pressione.

Il countdown scadrà precisamente sabato prossimo, 20 luglio, alle ore 20:00 italiane. Ricordiamo che come tutti gli eventi di Fortnite, si tratterà di una cosa esclusiva. Non ci sarà, infatti, nessun altro modo per vedere l’evento se non entrando in gioco in quel preciso momento. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.