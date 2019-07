E’ oramai qualche mese che si parla dei nuovissimi auricolari Powerbeats Pro della casa della mela morsicata. Ricordiamo che questi hanno riscosso molto successo ancora prima della loro uscita a causa di un leak lanciato da Apple stessa con iOS 12.2. Gli auricolari total wireless sono finalmente disponibili nello store italiano dell’azienda.

Ebbene sì, la storia di Powerbeats Pro risulta essere abbastanza complicata. Come già detto, la loro uscita è stata accidentalmente anticipata dai codici di iOS 12 e il loro lancio è stato abbastanza turbolento. Malgrado gli inconvenienti, il prodotto è stato reso disponibile già da qualche settimana negli Stati Uniti. In Italia, invece, arriva solo ora. In quanti lo acquisteranno?

Powerbeats Pro: ecco il degno rivale degli AirPods di seconda generazione

Gli auricolari total wireless sportivi erano già disponibili in prenotazione su Amazon. Da oggi, però, arrivano anche all’interno dello store ufficiale della mela morsicata. Ricordiamo che gli auricolari risultano essere una sorta di variante sportiva degli AirPods di seconda generazione. Questi, infatti, presentano lo stesso chip degli auricolari total wireless più amati di sempre.

Apple propone gli auricolari al classico prezzo di vendita di 249,95 euro. Attualmente risulta essere disponibile la sola variante nera. Nonostante ciò, tutte le altre colorazione verranno rese disponibili nel corso dell’estate. La spedizione degli auricolari è prevista entro il primo agosto, mente il ritiro in negozio risulta essere ancora non disponibile. Riusciranno i Powerbeats Pro a tenere testa agli AirPods di seconda generazione? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.