Il colosso della mela morsicata, Apple, fa tutto il possibile per presentare sul mercato prodotti che siano affidabili al 100%. Tuttavia, alcune volte capita che insorgano degli inaspettati inconvenienti. Oggi, torniamo a parlare di smartphone che esplodono inspiegabilmente. Di certo i smartphone di Cupertino non sono immuni a questo famoso fenomeno. Scopriamo cosa è successo nelle scorse ore.

Nel corso dei mesi abbiamo assistito a diverse vicende riguardanti esplosioni di iPhone. Pare, infatti, che i device di Cupertino non siano perfetti come l’azienda vuole far credere. Nelle scorse ore, il fenomeno si è ripetuto. Il protagonista questa volta è un iPhone 6. Andiamo a scoprire i dettagli dell’accaduto.

Apple: ecco cosa è successo all’iPhone 6 esploso inspiegabilmente

Ad essere la vittima dell’esplosione, una bambina californiana di 11 anni. Questa ha dichiarato che il suo iPhone 6 ha iniziato a scottare fino ad ammettere alcune scintille. Alla vista di ciò, la ragazzina ha deciso di lanciare il telefono. Questo ha iniziato a prendere fuoco causando danni ad una coperta. Fortunatamente, la bambina è rimasta illesa. Cosa risponderà Apple per l’accaduto?

La madre della ragazza si è già messa in contatto con l’assistenza Apple. Questa provvederà a sostituire lo smartphone e indagherà su quanto accaduto. Ripetiamo che non è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo. La ragazza ha affermato di utilizzare lo smartphone solo per vedere video su YouTube. Quale sarà quindi la causa del fenomeno? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.