Il colosso della mela morsicata lancerà tre nuovi iPhone tra circa due mesi. L’impazienza degli utenti è arrivata alle stelle. Nelle scorse ore, è apparso online un video molto interessante che mostra nei minimi dettagli il design del futuro iPhone low cost di Cupertino, iPhone 11R. Sarà questo il prodotto Apple dell’anno?

L’azienda di Cupertino punta molto sul suo smartphone super colorato. Ricordiamo che iPhone XR è stato l’iPhone più venduto negli Stati Uniti quest’anno. Apple è bene a conoscenza del potenziale di questo dispositivo. Il successore riuscirà a vendere più unità? Come mostra il video, il design rimarrà abbastanza fedele a quello del predecessore. Scopriamo i dettagli.

Apple: iPhone 11R sarà più colorato che mai

L’azienda della mela morsicata presenterà due nuove colorazione di iPhone 11R quest’anno, Lavanda e verde menta. Il design, rimarrà pressoché identico a quello del predecessore. Il fronte rimane invariato. Il display rimane lo stesso. L’unico dettaglio che sembra cambiare è la fotocamere posteriore. Anche lo smartphone low cost della mela morsicata acquisirà il grosso bump per la fotocamera di iPhone 11. Ebbene sì, pare proprio che il prodotto farà l’upgrade ad una doppia fotocamera.

Il video parla di un sensore di impronte digitali al di sotto del display. Una caratteristica del genere risulta essere impossibile da implementare sul dispositivo. Questo in quanto il device presenterà un display IPS. Va precisato, inoltre, che il dispositivo continuerà a utilizzare la porta lightning. L’unica cosa che cambierà sarà il caricatore dato in dotazione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.