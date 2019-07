L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha in mente grandi cose per Fortnite. La Stagione 10 del battle royale e della modalità PvE introdurrà una miriade di novità. Oggi, andiamo a parlarvi dei primi dettagli in merito a ciò che vedrà la luce nella modalità Salva il Mondo. Finalmente arriveranno le emote.

Ebbene sì, nonostante siano presenti nella modalità battle royale fin dalla seconda stagione, le emote non risultano essere ancora presenti nella modalità Salva il Mondo del gioco. Epic Games ha anticipatamente dichiarato che queste arriveranno insieme alla stagione 10. Questa risulta essere solo una delle tante novità in arrivo.

Fortnite: il compleanno del fenomeno videoludico si avvicina

Il videogioco più famoso degli ultimi tempi sta per compiere il suo secondo compleanno. In occasione di ciò, Epic Games deciderà di introdurre una serie di sfide e ricompense a tema. Anche in questo caso, la modalità Salva il Mondo sarà la protagonista. Ritorneranno in gioco, infatti, i lama esclusivi di compleanno. Questi resteranno nel gioco per un periodo di tempo limitato e garantiranno una serie di ricompense molto esclusive. Ricordiamo inoltre che farà il suo debutto anche la classica Skin di compleanno.

Al momento non sappiamo quali siano le intenzioni per il battle royale. Molto probabilmente, però, verranno rilasciate una serie di challenge anche per questa modalità. Tra le ricompense che ci aspettiamo, un dorso decorativo a tema. Ulteriori dettagli verranno rilasciati nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.