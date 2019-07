Perché le persone amano ancora la tecnologia retrò come l’iPod

Quel pedinato Walkman sepolto nel tuo scantinato potrebbe essere il nuovo accessorio hot di qualcuno. Il mercato della tecnologia retrò è vivo e vegeto. A maggio, Apple ha aggiornato l‘iPod touch per la prima volta in quattro anni. Le vendite di dischi in vinile sono cronometrate in media a 400 milioni negli ultimi quattro anni, secondo i dati di Statista. Le vendite dei lettori DVD sono in calo, ma continuano a colpire costantemente quattro milioni di unità vendute in ogni trimestre festivo, anche nel 2018.

Altri gadget rimasti nel corso: videocamere, radio, radiosveglie, telefoni fissi e DVR. Milioni di questi sono ancora in uso nelle famiglie americane nel 2017, secondo Statista.

Cosa spinge le persone a continuare ad acquistare dischi in vinile, fotocamere a pellicola istantanea e iPod, molto tempo dopo che i nuovi prodotti hanno reso questi oggetti irrilevanti?

Perché amiamo la tecnologia retrò?

I vecchi gadget hanno molta capacità di resistenza perché consentono alle persone di scollegare il ping costante di smartphone e tablet.

“C’è un crescente segmento di persone che vorrebbe essere disconnesso ma che ha ancora accesso alle cose che desidera”, ha detto Ryan Reith, vicepresidente del programma di dispositivi mobili presso International Data Corporation, “Così riempie un vuoto nel mercato”.

Molti prodotti della tecnologia retrò attraggono un forte seguito di culto. Ad esempio, gli amanti di iPod anticipano l’aggiornamento dei prodotti Apple sui social media e sui forum online.

Apple (AAPL) sembra anche prendere di mira i bambini nel suo marketing su iPod, secondo Paul Gagnon, direttore esecutivo di ricerca e analisi presso IHS Markit.

“I marchi stanno iniziando a costruire una giovane base di consumatori e poi alla fine li trasformano man mano che invecchiano verso prodotti più costosi che la società potrebbe anche fare”, ha osservato.

Le fotocamere istantanee con film sono anche popolari tra gli adolescenti. Fujifilm, che realizza videocamere Polaroid con film che si sviluppano istantaneamente, ha dichiarato che le sue vendite sono salde. Nel suo anno fiscale che termina a marzo, ha venduto oltre 10 milioni di fotocamere e stampanti per smartphone in tutto il mondo. Fujifilm dice che è stato in grado di attraversare i confini generazionali attirando i fotografi nell’era digitale.

Anche la nostalgia gioca un ruolo importante nella popolarità della vecchia tecnologia. Può dare alle persone quella sensazione confortante della loro infanzia o ricordare loro un momento e un luogo specifici.

Su reti di social media come Tumblr e Pinterest, le immagini vintage racchiudono migliaia di like e condivisioni. Le fotocamere usa e getta spesso si orientano su Pinterest (PIN).

“Il ritmo delle aziende che vendono nuovi dispositivi e costringe la vecchia tecnologia a diventare obsoleti significa che alcuni dispositivi sono associati a determinati periodi storici”, ha affermato Michael Connor, direttore artistico di Rhizome, un’organizzazione di arte digitale.

I gadget vintage possono aiutare le persone a godersi la tecnologia consentendo allo stesso tempo alle persone di sentirsi in contatto con il mondo reale. Gli smartphone hanno spesso l’effetto opposto.

Ecco perché la gente compra ancora sveglie e calcolatrici, anche se uno smartphone ha tutte quelle funzioni.

I prodotti più vecchi portano con sé esperienze uniche. Connor, il direttore artistico, descrive come un pixel appare diverso su un vecchio monitor a tubo catodico, se confrontato con un display moderno. Su un monitor CRT, un pixel ha una “bassa qualità morbida” che può essere artisticamente attraente, ha detto Connor.