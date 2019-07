Era un po’ di tempo che non si parlava delle offerte dedicate all’ultimo smartwatch della mela morsicata. Trovare Apple Watch Series 4 ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino risulta essere un’impresa molto ardua. Non c’è bisogno di disperare però, nelle scorse ore Amazon ha proposto una serie di offerte interessanti proprio riguardanti questo prodotto.

Non è la prima volta che il noto sito di e-commerce decide di proporre in sconto l’ultimo smartwatch della mela morsicata. Questa volta, però, la percentuale di sconto risulta essere davvero molto generosa. Ad essere in offerta, una serie di varianti. Andiamo a scoprire le promozioni nel dettaglio.

Amazon: ecco le promozioni su Apple Watch Series 4 del Prime Day

C’era da aspettarselo, Amazon si è superata per il Prime Day di quest’anno. L’azienda ha deciso di proporre in promozione una serie di modelli di Apple Watch Series 4. Sicuramente quello più interessante risulta essere quello da 40 mm con cassa in acciaio inossidabile e cinturino sport nero con connettività LTE. Questo viene proposto a 539 euro, ben 170 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Ad essere in offerta, anche la versione con cassa da 44 mm in alluminio oro e cinturino sport rosa sabbia e connettività LTE. Questo viene proposto al costo di 460 euro, ben 110 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Ricordiamo, inoltre, che risultano essere in promozione anche alcune varianti solo GPS. Le offerte sono a tempo limitato e termineranno stanotte a mezzanotte. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.