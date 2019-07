L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si trova nuovamente a dover fronteggiare una situazione alquanto scomoda. Sembra, infatti, che siano insorte delle problematiche con la nuova beta di iOS 13. Fortnite non gira bene sul nuovo sistema operativo. Come avrà intenzione di risolvere il grosso inconveniente?

Non è la prima volta che Fortnite porta problemi sui device della mela morsicata. Ricordiamo, infatti, che nelle scorse settimane i dispositivi iOS sono stati tra gli ultimi a ricevere gli aggiornamenti software del gioco. Parliamo di ritardi di anche 10 ore. Epic Games ha finalmente risolto la problematica. Peccato, però, che ne sia insorta una più grande. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite ed iOS 13 non vanno per nulla d’accordo

Pare che la notizia sia stata resa nota nelle scorse ore. Il noto battle royale di Epic Games ha non pochi problemi di stabilità sulla beta di iOS 13. La situazione sembra abbastanza grave. L’azienda del fenomeno videoludico ha pensato bene di mettere in primo piano un annuncio all’interno del gioco su tutti i dispositivi iOS. La casa consiglia vivamente di non scaricare la beta per non incorrere in inconvenienti con il gioco.

Epic Games ha fatto sapere di essere già al lavoro per trovare una soluzione alle problematiche. I problemi, ovviamente, saranno completamente risolti prima dell’uscita ufficiale di iOS 13 il prossimo settembre. Ricordiamo che a breve si terrà un evento di Fortnite che anticiperà la stagione 10. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.