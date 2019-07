L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato la sua nuova gamma di iPad Pro lo scorso ottobre. Questi sono i primi tablet di Cupertino ad essere dotati di Face ID e display borderless. Fino ad ora, nessuna azienda ha mai proposto offerte su questi device. Amazon, nelle scorse ore, è stata tra le prime a proporre uno sconto forte su uno degli ultimi modelli.

Apple, quest’anno, ha deciso di proporre due varianti del suo tablet professionale. Ad essere in offerta su Amazon è la variante più portatile, quella con display da 11 pollici. L’offerta è valida esclusivamente per gli iscritti ad Amazon Prime. Scopriamo i dettagli.

Apple: iPad Pro 11” ad un prezzo davvero strabiliante

Ebbene sì, Amazon ha deciso di proporre iPad Pro 11” in super offerta per il Prime Day. Ad essere in offerta è la variante solo Wi-Fi con memoria interna da 1 TB. Il prezzo di listino del device è di 1729 euro. Amazon lo propone alla strabiliante cifra di 1330 euro. Parliamo di uno sconto di circa 400 euro. Un’offerta del genere non era mai stata vista prima. Ricordiamo che il nuovo iPad Pro 11” ha un design tutto nuovo.

Come già detto, questo risulta essere il primo tablet borderless della mela morsicata. iPad Pro 2018 presenta l’evoluto sistema di riconoscimento facciale, Face ID e il super performante chip A12X che garantisce prestazioni degne di un PC top di gamma. Ricordiamo che le offerte Prime Day termineranno ufficialmente stanotte a mezzanotte. I prezzi potrebbero subire delle variazioni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.