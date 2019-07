Sono circa tre settimane che Epic Games, l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, non lancia aggiornamenti sostanziali di Fortnite. A causa delle ferie del team di lavoro, infatti, questa ha deciso di lanciare solamente piccoli update contenuto che hanno portato pochissime novità all’interno del battle royale. Quando verrà rilasciato il nuovo aggiornamento e cosa porterà nel gioco?

L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi non ha ancora rilasciato dettagli in merito all’uscita del nuovo aggiornamento 9.40. Ciò che risulta essere certo, è che il debutto risulta essere abbastanza imminente. Nelle scorse ore, la casa stessa ha già annunciato quello che sarà il nuovo oggetto dell’update, un esclusivo fucile a pompa tattico. Andiamo a scoprirlo in anteprima.

Fortnite: ecco il nuovo fucile tattico in arrivo nel battle royale

Il fucile tattico di Fortnite risulta essere una delle armi più vecchie del gioco. Questa risulta essere presente fin dai primi mesi di lancio del battle royale. Fino ad ora, l’azienda non ha mai proposto nessun restyling dell’arma. Nelle scorse ore la sorpresa, una nuova variante del fucile tattico è in arrivo. Stando a quanto dichiarato dalla casa, si tratterà della variante Epica e Leggendaria del modello base. Per l’occasione anche il design dell’arma cambierà.

Al momento non sono stati forniti i dettagli in merito ai punti danno afflitti dall’arma. Tuttavia si presuppone che il nuovo fucile sia davvero molto potente. Ricordiamo che l’aggiornamento 9.40 dovrebbe vedere la luce nelle prossime ore. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.