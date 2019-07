Al giorno d’oggi, chiunque utilizza emoji durante le proprie conversazioni virtuali. L’introduzione di queste ha completamente cambiato il modo di conversare degli utenti sui social. Esistono emoji di tutti i tipi, animate e non e addirittura personalizzabili. Le possibilità risultano essere davvero infinite. Nelle scorse ore, Apple ha annunciato l’arrivo di ben 60 emoji in autunno. Di che si tratterà?

L’azienda del colosso di Cupertino è sempre stata molto attenta nello sviluppo delle emoji. Questa ha pensato bene, ieri, durante la giornata mondiale delle emoji, di annunciare quelle che saranno le nuove emoji in arrivo sui dispositivi Apple il prossimo autunno. Le nuove emoji sono un inno alla diversità e all’uguaglianza. Scopriamole nel dettagli.

Apple: L’emoji holding hands sarà super personalizzabile

Nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha mostrato in anteprima quelle che saranno le nuove 59 emoji in arrivo sui dispositivi Apple il prossimo autunno. In primo piano ci sarà la famosa emoji holdin hands. Questa diventerà molto più personalizzabile. Si potrà scegliere, infatti, tra ben 75 combinazioni diverse. Una novità assoluta saranno le emoji riguardanti le disabilità. Ci sarà un cane da guida, un orecchio con apparecchio acustico, una sedia a rotelle e molto altro ancora.

Non finisce qui, arriveranno anche tutta una serie di emoji completamente nuove. Si parte dai cibi (Waffle, falafel) alle classiche faccine. In particolare ne verrà introdotta una che sbadiglia. Le nuove emoji saranno rese disponibili con il nuovo iOS 13. L’uscita dell’aggiornamento è prevista per il prossimo settembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.