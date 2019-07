Il colosso della mela morsicata, Apple, risulta essere sempre più impegnato sul fronte software. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di rilasciare l’ennesima beta di iOS 12.4. Parliamo della settima beta dell’aggiornamento. Sarà questa l’ultima prima del lancio ufficiale dell’update per tutti i dispositivi?

Apple sta proponendo beta su beta. Ognuna di questa sembra non apportare sostanziali novità all’update. Più che altro pare che Cupertino stia prendendo tempo per far si di poter fare più test ad Apple Card. Come sappiamo, infatti, iOS 12.4 avrà proprio il compito di portare il nuovo servizio della casa sui device. Quali sono le novità della nuova beta 7 rilasciata nelle scorse ore?

Apple: Quando verrà rilasciato iOS 12.4 al pubblico?

Ebbene sì, l’azienda del colosso di Cupertino ha deciso di lanciare a sorpresa un’ulteriore beta di iOS 12.4. Questo nonostante il grosso impegno della casa nello sviluppo di iOS 13. La beta 7 di iOS 12.4 non porta novità sostanziali ma solo correzioni di bug e miglioramenti di stabilità. Risulta essere una beta esclusiva per coloro iscritti al programma sviluppatori. Non è previsto l’arrivo di una beta pubblica.

Apple sta ancora facendo vari test ad Apple Card. La motivazione dell’uscita di tutte queste beta potrebbe quindi essere correlata al fatto che il prodotto ancora non risulta essere pronto. L’uscita di iOS 12.4 è prevista per il mese di agosto. Riuscirà il colosso di Cupertino a risolvere tutto? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.