Il batterio ha ricevuto il nome con il quale lo conosciamo oggi solo 15 anna fa: Akkermansia muciniphila. Ma la specie, che distrugge le proteine e simile a gel nell’intestino, presto offrirà speranza alle persone con disturbi legati all’obesità.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine, le persone in sovrappeso che hanno assunto integratori di batteri intestinali (che si trovano naturalmente nel sistema digestivo) hanno mostrato una maggiore sensibilità all’insulina, un ormone che consente all’organismo di utilizzare lo zucchero nel sangue e ha implicazioni nel diabete.

Rispetto a coloro che hanno ricevuto un placebo, i pazienti che hanno consumato i batteri hanno anche livelli di colesterolo più bassi e hanno perso in media 2,26 kg in tre mesi, sebbene la perdita di peso non fosse statisticamente significativa.

Trentadue persone in sovrappeso o obese hanno partecipato allo studio, e tutte avevano alcuni sintomi della sindrome metabolica, un gruppo di fattori di rischio, come la circonferenza della vita larga o l’ipertensione, che aumenta la probabilità di malattie cardiache, ictus e il diabete.

La piccola dimensione del campione potrebbe spiegare perché i ricercatori non hanno potuto dichiarare in modo definitivo che i batteri, e non altri fattori, hanno portato alla perdita di peso. I ricercatori hanno scritto che il loro studio “non aveva il potere di fornire conclusioni definitive” su parametri come l’indice di massa corporea (BMI) o il grasso corporeo, ma era un “inizio promettente” per le persone obese che sono resistenti all’insulina. “Non ci aspettavamo davvero effetti sul peso corporeo [e misurazioni della vita e dell’anca], ma vediamo ancora tendenze interessanti“, ha detto Patrice Cani, autrice principale dello studio e professore presso l’Università Cattolica di Lovanio in Belgio. Che ha anche sottolineato che “questo approccio non sostituirà mai le corrette abitudini alimentari e l’attività fisica“, ma che i batteri potrebbero integrare la dieta e l’esercizio fisico per “stimolare il metabolismo e aiutare a migliorare i fattori metabolici“.

Lo studio è stato il primo esempio noto di scienziati che somministrano il batterio all’uomo e la ricerca è stata progettata in parte per valutarne la sicurezza. “Non ci sono stati effetti collaterali“, ha detto Cani.

I batteri morti erano più efficaci

L’insulino-resistenza si verifica quando le cellule del muscolo non rispondono bene all’insulina, il che indica generalmente che le cellule di assorbire lo zucchero nel sangue. Quindi, il pancreas produce più insulina per compensare la resistenza, che può causare prediabete o livelli di zucchero nel sangue più alti del normale.

Coloro che sono obesi tendono ad avere livelli più bassi di Akkermansia muciniphila nel loro intestino e le diete per migliorare la resistenza all’insulina tendono a funzionare meglio nelle persone che hanno più batteri, secondo uno studio del 2016.

Nel nuovo studio, i batteri “hanno impedito il deterioramento dello stato di salute dei soggetti attaccando diversi fattori di rischio cardiovascolare“, ha affermato Cani. I microrganismi viventi con benefici per la salute sono noti come probiotici, ma Cani ha scoperto che l’Akkermansia muciniphila era più efficace quando pastorizzata o annientata dal calore.

In uno studio del 2007, il suo gruppo di ricerca ha ipotizzato che la pastorizzazione potesse offrire al corpo un più facile accesso alle parti benefiche dei batteri, come le proteine ​​nella membrana del corpo, o potrebbe impedire alle cellule viventi di produrre sostanze che limitano i loro benefici per la salute. “Sebbene i batteri siano morti“, ha detto Cani, “la loro attività è molto forte. Questo può anche aumentare il profilo di sicurezza per gli approcci futuri“.

Potrebbero volerci un paio di anni prima che i batteri morti siano disponibili per i consumatori. “La cosa principale che deve accadere prima che questo diventi un vero intervento clinico è una grande sperimentazione clinica con più persone e per un periodo di tempo più lungo“, ha detto Ken Cadwell, professore associato presso l’Istituto Skullball per la medicina biomolecolare presso la NYU Langone. “Dati i risultati entusiasmanti di questo studio, sono sicuro che succederà presto“.