Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco rilasciato il tanto atteso aggiornamento 9.40 di Fortnite. L’update porta nel gioco una miriade di novità interessanti. In questo articolo, però, andremo a parlare dell’introduzione di un nuovo pacchetto nello store. Di cosa si tratterà?

Ultimamente Epic Games sta lanciando una mole consistente di pacchetti di Fortnite. Alcuni di questi sono delle esclusive, come il nuovo pacchetto Neo Versa in arrivo per PS4. Altri, invece, risultano essere acquistabili su tutti gli store ufficiali. In queste ore arriverà nei negozi online un nuovo interessante pacchetto. Andiamo a scoprirlo insieme.

Fortnite: Breakpoint è la Skin esclusiva del nuovo pacchetto

Ebbene sì, torniamo a parlare del lancio di un nuovo pacchetto di Fortnite esclusivo. Questa volta si tratta di un bundle acquistabile da chiunque. Il pacchetto sarà molto semplice e comprenderà una Skin rara, Breakpoint, il suo dorso decorativo e un pacchetto di sfide che permetterà di guadagnare 1000 V-Bucks in 6 giorni. Le sfide consisteranno nel completare semplicemente le sfide giornaliere. Ricordiamo che Breakpoint risulta essere una reskin di un personaggio già esistente, Waypoint. Parliamo di una Skin reattiva.

Il pacchetto esclusivo è stato già rilasciato nelle scorse ore in alcuni paesi. Nelle prossime ore dovrebbe vedere la luce anche negli altri paesi, compresa l’Italia. Il costo del bundle dovrebbe essere di 10 euro. Informazioni più precise arriveranno a breve. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.