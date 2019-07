Profezie di Padre Pio, la fine del mondo sarà tra i terremoti

In particolare tra i cattolici una delle profezie che, anche se non ancora confutata dalla Chiesa Cattolica, è particolarmente diffusa riguarda le predizioni di Padre Pio, il frate di Pietralcina ed uno tra i santi più amati nel nostro Paese, che afferma che la distruzione della Terra avverrà tra tremendi terremoti che strisceranno come serpenti

Le profezie religiose, e maggiormente quelle che riguardano la Bibbia, sono quelle che più di tutti provocano più agitazione. Si è portati a credere che non si tratte di bufale o illazioni, ma suscitano anzi una sorta di timore reverenziale verso un aspetto più sacro, soprattutto per i fedeli. Per molti infatti la fine del mondo, anzi l’Apocalisse, non è affatto la fine, ma l’inizio di un mondo migliore dove a regnare sarà Dio soltanto, ed il suo sarà un regno di pace ed amore.

Le profezie di Padre Pio sulla fine del Mondo

In particolare tra i cattolici una delle profezie che, anche se non ancora confutata dalla Chiesa Cattolica, è particolarmente diffusa riguarda le predizioni di Padre Pio, il frate di Pietralcina ed uno tra i santi più amati nel nostro Paese. Il frate avrebbe lasciato tra i suoi scritti delle profezie con messaggi premonitori che gli sarebbero stati confidati direttamente da Gesù. Una serie di queste profezie che Gesù avrebbe affidato al Santo di Pietralcina, affinché le diffondesse tra gli uomini, risulta essere particolarmente calzante e veritiera alla luce degli eventi catastrofici naturali di questi ultimi tempi, anche se ricordiamo che la Chiesa non si è ancora pronunciata sulla veridicità di queste premonizioni scaturite dalle trance mistiche di Padre Pio.

A farla da padrone infatti nelle profezie sono catastrofici eventi naturali, come terremoti devastanti, veleni, inondazioni ed anche un asteroide. Ma diamo un’occhiata ad alcune di queste profezie:

“Verranno cose tremende. Io non riesco più a intercedere per gli uomini. L a pietà divina sta per finire . L’uomo era stato creato per amare la vita, ed è finito per distruggere la vita”.

. L’uomo era stato creato per amare la vita, ed è finito per distruggere la vita”. “Quando il mondo è stato affidato all’uomo era un giardino. L’uomo lo ha trasformato in un rovaio pieno di veleni. Nulla serve ormai per purificare la casa dell’uomo . È necessaria un’opera profonda, che può venire solo dal cielo”.

. È necessaria un’opera profonda, che può venire solo dal cielo”. La terra tremerà e il panico sarà grande. La terra è malata. Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini periranno”.

La fine del Mondo è colpa dell’uomo

Certo leggendole non si può fare a meno di pensare che siano assolutamente calzanti con l’attuale stato delle cose, ma sono predizioni sulla fine del mondo, o su quanto stiamo ammalando ed infettando questo nostro Pianeta, con il nostro comportamento scellerato ed egoista? Forse dovremmo smettere di avvelenare la nostra terra e di bombardarla per colpirci a vicenda.

Anche se le profezie del frate di Pietralcina dovessero essere solo un delirio, rimarrebbero comunque delle appropriate parole di monito verso un’umanità alla deriva, persa in se stessa e nel suo egocentrismo.