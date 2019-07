Alzheimer, ecco perché il rischio è maggiore nelle donne

Gli scienziati stanno iniziando a capire perché la malattia di Alzheimer colpisce più donne che uomini e perché la malattia sembra progredire più rapidamente nel cervello delle donne.La spiegazione sembra implicare differenze sociali, biologiche e genetiche, i ricercatori hanno riferito martedì all’Alzheimer’s Association International Conference di Los Angeles.

Uno studio ha esaminato le differenze di sesso che coinvolgono una proteina tossica chiamata tau, che tende a diffondersi come un’infezione attraverso il cervello di persone con l’Alzheimer.

“Pensiamo che passi dal neurone al neurone e passi da una parte del cervello alla parte successiva”, dice Sepideh Shokouhi, ricercatore universitario di psichiatria presso il Vanderbilt University Medical Center.

Ecco perché le donne sono più a rischio Alzheimer

I ricercatori hanno utilizzato speciali scansioni cerebrali per confrontare i tau nel cervello di oltre 400 uomini e donne. Alcuni avevano un lieve deterioramento cognitivo, un problema di memoria che precede spesso l’Alzheimer. E in questo gruppo, il sesso di una persona è interessato dal punto in cui il tau è apparso nel cervello.

“Abbiamo visto un modello più diffuso nelle donne con lieve decadimento cognitivo rispetto agli uomini con lieve deficit cognitivo”, dice Shokouhi.

Ciò suggerisce che nelle donne, la tau è in grado di muoversi più facilmente da un’area cerebrale all’altra.

“Pensiamo che [essere donne] influenzi il modo in cui il tau si diffonde nel cervello”, dice Shokouhi. “Pensiamo che lo acceleri”.

Un altro studio ha esaminato il modo in cui il lavoro e l’esperienza familiare hanno influenzato il rischio delle donne di problemi di memoria in età avanzata. Lo studio di oltre 6.000 donne nate tra il 1935 e il 1956 ha scoperto che lavorare fuori casa fa bene al cervello.

“Dopo i 60 anni, le donne che avevano precedentemente partecipato alla forza lavoro retribuita subivano un rallentamento della memoria più lento rispetto alle donne che non erano impegnate nella forza lavoro retribuita”, dice Elizabeth Rose Mayeda, assistente professore di epidemiologia all’Università della California, a Los Angeles Fielding School of Public Health.

Il vantaggio del lavoro consisteva nel fatto che le donne fossero o meno sposate o avessero figli. Inoltre, si applicava alle donne che lasciavano temporaneamente la forza lavoro per motivi familiari. Lo studio non ha cercato di mostrare perché il lavoro ha fatto la differenza. Ma le possibilità includono “stimolazione cognitiva, benefici sociali del lavoro, oltre a benefici finanziari”, dice Mayeda.