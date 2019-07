Negli ultimi giorni abbiamo parlato spesso di Amazon. Pochi giorni fa, infatti, si è tenuto il tanto atteso Prime Day dell’azienda che ha portato in campo una miriade di offerte strabilianti su tutti i tipi di prodotti. L’evento è finito ma ciò non vuol dire che le offerte interessanti siano cessate. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di proporre in offerta un accessorio Apple mai visto prima in sconto. Parliamo di Apple Pencil di seconda generazione.

Gli accessori della mela morsicata risultano essere tra i prodotti più difficili da trovare in sconto sul mercato. Parliamo di un’impresa addirittura più ardua di trovare gli ultimi modelli di iPhone in promozione. Tra tutti gli accessori, Apple Pencil di seconda generazione non è mai stato avvistato in promozione online. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di rimediare con una piccola, ma interessante, promozione. Scopriamo di cosa si tratta.

Apple Pencil di seconda generazione a 121 euro su Amazon

L’azienda della mela morsicata ha deciso di portare in campo un nuovo modello di Apple Pencil quest’anno con il nuovo iPad Pro. L’accessorio altro non è che la versione migliorata della già tanta amata matita di prima generazione. Il nuovo modello risulta essere più compatto, con una maggiore presa, ricaricabile in maniera wireless e dotato di gesture. Il costo del prodotto risulta essere abbastanza elevato, 135 euro. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporlo al prezzo di 121 euro. Parliamo di uno sconto di circa il 10%.

A prima vista potrebbe sembrare una promozione da poco. Ricordiamo, però, che fino ad ora non era mai stata proposta nessuna promozione sul prodotto. Questa risulta essere un’ottima occasione per risparmiare qualcosina sull’acquisto dell’accessorio. Ricordiamo che l’offerta è a tempo limitato e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.